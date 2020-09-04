Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı
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Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Kızılüzüm köyünde fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi.

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı
04.09.2020 18:17 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:26

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Kızılüzüm köyünde fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Kızılüzüm köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık işçilerini taşıyan traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralananlara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Düzce ve Hendek ilçesindeki acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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