Fındık gafı yapan Kılıçdaroğlu'na Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden efsane cevap - Haberler
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Fındık gafı yapan Kılıçdaroğlu'na Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden efsane cevap

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 42'sini karşıladığını söyleyerek garip bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu'nun bu gafı sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından "Peki bundan fındığın haberi var mı?" paylaşımı yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği buluşmaya katıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada "Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'sini tek başına Şanlıurfa üretir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de fındık üretimi yapılan ilk 25 kent arasına bile giremeyen Şanlıurfa ile ilgili bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 42'sinin Şanlıurfa'da yapıldığı yönündeki açıklamasına ilk tepki, fındık üretimi ile özdeşleşmiş Ordu'dan geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından "Peki bundan fındığın haberi var mı?" paylaşımı yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (5)
Hasan Sun:CEM YILMAZ KİMKİ BU ADAM EFSANE Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Tarık Ziya:Meclis'te "Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz." diyen HDP'li Nusrettin Maçin'e ceza verilmesi için oylama yapıldı. CHP "Evet" oyu vermedi. Dostlarınıza başka hangi sözleri verdiniz? Millet sandıkta sinsi planlarınızı başınıza geçirir. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
kedimi uçak çarptı:oturduğu koltuğu kaybetmemekten başka derdi olmayan şahsın böyle saçma sapan yorumlar yapması gayet doğal oda olmasa bu şartlarda nasıl gülecez inşaallah çocuklar bunu dinyelerek çoğrafya sorularını cevaplamaz Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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