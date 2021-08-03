Fındık bahçesini koruyan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
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Fındık bahçesini koruyan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Fındık bahçesini koruyan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te fındık bahçesine domuz gelmesin diye bekleyen 70 yaşındaki adam ölü bulundu.

Bilecik'te fındık bahçesine domuz gelmesin diye bekleyen 70 yaşındaki adam ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Belen köyünde gece arkadaşları ile kahvehanede çay içen İsmail Yıldırım (70), daha sonra 11 EL 090 plakalı hafif ticari aracıyla bahçesinde bulunan fındıkları domuzlardan korumak için tarlaya gitti. Sabah işe giden vatandaşlar camı açık bir şekilde araç içinde hareketsiz duran İsmail Yıldırım'ı görünce 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Yıldırım'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. - BİLECİK

Fındık bahçesini koruyan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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