Fındık Bahçesinde Çalışırken Fenalaşan Şahıs Hayatını Kaybetti

Samsun'da fındık bahçesinde çalışırken rahatsızlanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yukarıavdan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Mehmet Ziya Üçüncü (56) fındık bahçesinde fındık ağaçlarının dibini temizlerken rahatsızlandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Üçüncü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Ziya Üçüncü'nün kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN