Fındığın Başkentinde 'Fındık Festivali'

Fındığın başkenti Giresun'da Duroğlu Belde Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Fındık festivali renkli görüntülere sahne oldu.

İlkel fındık tarım aletlerinin sergilendiği festivalde TBMM İdare Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Duroğlu Belde Belediye Başkanı Murat Kılıçaslan gaz lambası ışığında yöresel kıyafetli kadınlarla fındık soydu. Yöresel sanatçıların sahne aldığı festivalde rock sanatçısı Koray Avcı'da konser verdi.

BAŞKAN KILIÇASLAN; "BELDEMİZE 40 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK" Festival'de konuşan Duroğlu Belde Belediye Başkanı Murat Kılıçaslan; "Halkın teveccühü ile 2009 yılında geldiğim görevden bugüne beldemizde yapılamaz denilen hizmetleri hayata geçirdim. Yaklaşık 40 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirerek beldemizin altyapı, su ve yol sorunlarını çözdük. Giresun'da olmaz denilen projeleri hayata geçirdik. Bütün bu yatırımları hayata geçirmemizde bize destek veren hükümetimize, milletvekillerimize teşekkür ederiz. Belediyenin görevleri sadece yol, su, altyapı yapmak değil sosyal belediyeciliği de yapmalıdır. Bu kapsamda festivalimizle halkımızı bir araya getirmekteyiz." dedi

CANİKLİ; "15 TL'NİN ALTINDAN FINDIK SATMAYIN" Üreticiye 15 TL'nin altında acil olmadıkça fındık satmayın uyarısında bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili MKYK Üyesi Nurettin Canikli ise; "Önceden fındık fiyatını başka ülkeler, büyük firmalar belirliyordu. 2002 yılından beri fındıkta söz sahibi olan biziz ve fındık fiyatını biz belirliyoruz. Fındığın kontrolü 2002 yılından beri tamamen bizim elimizdedir. Her sene birileri çıkıp fındık fiyatını aşağı çekmek için bir takım oyunlar yapıyorlardı. Ancak 15 yıldır biz buna müsaade etmiyoruz. Yine birileri çıkmış fındığın fiyatının 11,5 TL olması gerektiğini söylüyor. Siz kimsiniz ki fındığın fiyatını siz belirliyorsunuz? Fındığın fiyatını üretici belirleyecek. Sözün özü fındığın fiyatı 15 TL'nin üzerinde olacak. Bu fiyatın altına acil olmadıkça fındık satmayın" dedi. AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Kadir Aydın'ın da birer konuşma yaptığı festivale AK Parti İstanbul Milletvekili TBMM İdare Amiri Hasan Turan, CHP 26. Dönem Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Belediye Başkanları ve daire amirleri katıldı. Yapılan konuşmaların ardından mahalli sanatçılar sahne alırken ve Roc Sanatçısı Koray Avcı konser düzenledi.

(İHA)