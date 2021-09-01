Finalistlerin Altın Güvercin heyecanı zirveye çıktı
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Finalistlerin Altın Güvercin heyecanı zirveye çıktı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Güncel

Finalistlerin Altın Güvercin heyecanı zirveye çıktı Bu yıl 24'üncü kez düzenlenecek olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'na sayılı günler kala finalistlerin heyecanı da zirveye çıktı.

Finalistlerin Altın Güvercin heyecanı zirveye çıktı

AYDIN - Bu yıl 24'üncü kez düzenlenecek olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'na sayılı günler kala finalistlerin heyecanı da zirveye çıktı. Ünlü müzisyen Metin Özülkü yönetimindeki Altın Güvercin Büyük Orkestrası ile ilk provalarını gerçekleştiren 10 finalist, 12 Eylül'de gerçekleşecek olan büyük finale hazırlanıyor.

6-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken büyük final gecesinde dereceye girebilmek için jüri önünde performans sergileyecek olan finalistler sahne provalarına başladı. Yönetimindeki Altın Güvercin Büyük Orkestrası ile yapılacak sahne provaları öncesinde finalist bestecilerle bir tanışma toplantısı düzenleyen başarılı müzisyen Metin Özülkü, ilk olarak piyano ve şan partisyonları üzerinde 'deşifre' provası gerçekleştirdi. Finalist besteciler Kuşadası'nda yapılacak 3 canlı prova sonrasında 12 Eylül'de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek olan büyük final gecesine hazır olacak.

Başkanlığını Prodüktör ve Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü Ali Rıza Türker'in yaptığı, Ahmet Güvenç, Ayhan Sicimoğlu, Baha Boduroğlu, Gültaç Eviz, Işın Karaca, İskender Paydaş, İzzet Öz, Mine Mucur, Oğuzhan Uğur, Serenad Bağcan ve Vedat Sakman'ın yer aldığı 12 kişilik büyük jüri önünde ilk 3'e girmek için canlı performans sergileyecek olan finalistler, ödüllerini de halkın huzurunda alacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmanın internet sitesi üzerinden devam etmekte olan dijital oylamanın sonuçları 13. jüri olarak değerlendirilecek.

Finalistlerin Altın Güvercin heyecanı zirveye çıktı
Finalistlerin Altın Güvercin heyecanı zirveye çıktı
Finalistlerin Altın Güvercin heyecanı zirveye çıktı
Finalistlerin Altın Güvercin heyecanı zirveye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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