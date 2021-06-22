Final yapan Çukur'un iki yıldızı 'Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'ne dahil oldu

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un final yapması, hayranlarında büyük üzüntüye neden oldu. Dizinin bitmesiyle birlikte, Çukur'un iki yıldız ismi Damla Sönmez ve Sarp Akkaya da BluTV'nin 'Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'ne transfer oldu.