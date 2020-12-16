Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı

Geçtiğimiz günlerde reytinglerinin düşmesi nedeniyle final kararı alan Maria ile Mustafa dizisinin setinde, başrol oyuncusu Tamer Levent ve kurgu yönetmeninin de aralarında olduğu 18 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

NTC Medya'nın ATV için çektiği, başrollerinde Jessica May ve Hilmi Cem İncetepe'nin yer aldığı Maria ile Mustafa dizisinin setinde 18 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

KARANTİNADA OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Çekimleri Kapadokya'da yapılan ve 17. bölümde final yapacak olan Maria ile Mustafa dizisinde, başrol oyuncusu Tamer Levent ve kurgu yönetmeninin de aralarında olduğu 18 kişinin koronavirus testinin pozitif çıktığı ve karantinada oldukları belirtiliyor.

Daha önce Hekimoğlu, Mucize Doktor, Gönül Dağı, Menajerimi Ara, Seksenler gibi dizilerin setlerinde de koronavirüs vakalarına rastlanmıştı.

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alıyor.