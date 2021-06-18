Final Fantasy VII Remake ve Alan Wake Remastered Epic Games mağazasına geliyor!
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Final Fantasy VII Remake ve Alan Wake Remastered Epic Games mağazasına geliyor!

Final Fantasy VII Remake ve Alan Wake Remastered Epic Games mağazasına geliyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sızan bilgilere göre iki oyun da Epic Store'da yer alacak

2020 yılının en beğenilen aksiyon rol yapma oyunlarından biri olan Final Fantasy VII Remake Epic Games mağazasının veri tabanında gözüktü. Bunun yanı sıra Alan Wake Remastered da sızan görüntülerin bazılarında yer aldı.

Remedy ve Square Enix için sürpriz olmadı

'in Final Fantasy VII Remake'i bir süredir PC'ye getirmek için çalışmalar yürüttüğü biliniyordu. Daha öncesinde 2020 yılının Haziran ayında oyunun PC için demo kodları sızdırılmıştı. Ayrıca Nisan ayında gösterilen oynanış videosu bazı PC görüntüleri içeriyordu. Oyun yalnızca PlayStation 4 ve 5 için çıkarılmış olmasına rağmen satış rakamları oldukça iyi durumdaydı. 2020 yılında içlerinde Genshin Impact, Persona 5, Wasteland 3 ve Yakuza: Like a Dragon gibi müthiş eserlerin olduğu en iyi rol yapma oyunu kategorisinde yılın oyunu seçilmişti.

Öte yandan Remedy tarafından geliştirilen CONTROL oyununun Epic Games mağazına daha önce gelmiş olması Alan Wake Remastered'ın gelebilme ihtimalini daha da arttırıyor.

İşte Epic Games mağazasının veri tabanından sızan bazı görüntüler:

Kaynak: Playerbros

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