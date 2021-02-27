Final Fantasy 7 Ever Crisis, IOS ve Android için duyuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Final Fantasy 7 Ever Crisis, IOS ve Android için duyuruldu

27.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:19
Final Fantasy 7 Ever Crisis, IOS ve Android için duyuruldu

2022 yılında çıkacak.

Geliştirici Square Enix, Final Fantasy VII: Ever Crisis'i IOS ve Android platformları için çıkış yapacağını duyurdu. Oyun 2022 yılında çıkacak.

İşte Square Enix aracılığıyla oyuna genel bir bakış: Final Fantasy VII: Ever Crisis, tüm Final Fantasy derleme başlıklarının yanı sıra orijinal oyunun olayları da dahil olmak üzere Final Fantasy zaman çizelgesinin tamamını kapsayacak bölüm şeklinde yapılandırılmış tek oyunculu bir deneyimdir.

Final Fantasy VII Remake hikayesi ve senaryo yazarı Kazushige Nojima tarafından kaleme alınan, SOLDIER'ın kökenlerini çevreleyen bir oyun olacak. Aşağıdaki tanıtım fragmanını izleyebilirsiniz ve paylaşılan ilk ekran görüntülerine de göz atabilirsiniz.

class='youtube-player' width='1000' height='563' src='https://www.youtube.com/embed/j6ZDKZfr-i0#038;rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=tr-TR&autohide=2&wmode=transparent' allowfullscreen='true' style='border: 0;' sandbox='allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation'>

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Berat Albayrak Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Lady Gaga İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Final Fantasy 7 Ever Crisis, IOS ve Android için duyuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 14:34:50. #1.16#
title