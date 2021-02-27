Final Fantasy 7 Ever Crisis, IOS ve Android için duyuruldu

Geliştirici Square Enix, Final Fantasy VII: Ever Crisis'i IOS ve Android platformları için çıkış yapacağını duyurdu. Oyun 2022 yılında çıkacak.

İşte Square Enix aracılığıyla oyuna genel bir bakış: Final Fantasy VII: Ever Crisis, tüm Final Fantasy derleme başlıklarının yanı sıra orijinal oyunun olayları da dahil olmak üzere Final Fantasy zaman çizelgesinin tamamını kapsayacak bölüm şeklinde yapılandırılmış tek oyunculu bir deneyimdir.

Final Fantasy VII Remake hikayesi ve senaryo yazarı Kazushige Nojima tarafından kaleme alınan, SOLDIER'ın kökenlerini çevreleyen bir oyun olacak. Aşağıdaki tanıtım fragmanını izleyebilirsiniz ve paylaşılan ilk ekran görüntülerine de göz atabilirsiniz.

class='youtube-player' width='1000' height='563' src='https://www.youtube.com/embed/j6ZDKZfr-i0#038;rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=tr-TR&autohide=2&wmode=transparent' allowfullscreen='true' style='border: 0;' sandbox='allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation'>

Kaynak: Playerbros