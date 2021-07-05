Final Fantasy 14, Steam Eşzamanlı Oyuncu Rekoru Kırdı

Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınlanan Final Fantasy 14, çıkışından sekiz sene sonra yeni bir eşzamanlı oyuncu rekoru kırdı.

Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınlanan Final Fantasy 14, çıkışından sekiz sene sonra yeni bir eşzamanlı oyuncu rekoru kırdı. SteamDB verilerine göre son 24 saatte 47 bin 542 oyuncu tarafından eşzamanlı olarak oynanan efsanevi MMO, Haziran 2020'de yayınlanan Shadowbringers genişlemesi ile ulaştığı 41.200'lük önceki rekoru geride bıraktı.

Final Fantasy 14'e yönelik yoğun ilginin altında bu kez bir güncelleme ya da genişleme paketi yer almıyor. Eşzamanlı oyuncu rekorunun nedeni çoğunlukla Asmongold gibi popüler WoW yayıncılarını takip eden oyuncular gibi görünüyor.

Yeni zirvesine Asmongold'un 2 milyon takipçi sayısını geçtikten iki gün sonra ulaşan MMO oyunu, kasım ayına kadar herhangi bir DLC almayacak. 23 Kasım'da çıkacak olan genişlemesi, PS5'te 4K çözünürlük desteği, daha hızlı yükleme süreleri ve iyileştirilmiş kare saniye hızları sunacak.

Seviye sınırı 80'den 90'a çıkaran DLC, oyuna Radz-At-Ham ve Garlemald'ın başkenti Thavnair dahil olmak üzere yeni bölgeler ve şehirler ekleyecek. Final Fantasy XIV Online hesabına sahip olan PlayStation 4 kullanıcıları, oyunun yeni nesil sürümünü ek bir ücret ödemeden indirebilecek.

Dilerseniz Final Fantasy 14'ü 42,99 TL'ye satın alabilirsiniz. Hala karar veremediyseniz, Steam Yaz İndirimi 2021'de yüzde 70 indirimle sahip olabileceğiniz en iyi 10 oyun önerimize göz atabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo