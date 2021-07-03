Final Fantasy 1,2 ve 3 HD Remaster PC'ye geliyor!

Square Enix bugün, Final Fantasy 1, 2 ve 3'ün HD Remaster'larının 28 Temmuz'da PC'ye geleceğini duyurdu.

Square Enix bugün, Final Fantasy 1, 2 ve 3'ün HD Remaster'larının 28 Temmuz'da PC'ye geleceğini duyurdu. Basın bülteninde yazdığı üzere, pixel remaster serisi, bu başyapıtların retro tasarımına sadık kalırken, orijinallerin tüm büyüsünü yaşam kalitesi yükseltmeleriyle bir araya getiriyor.

Final Fantasy 1 HD Remaster

Hayranlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi güncellemenin keyfini çıkarmayı dört gözle bekleyebilir:

Orijinal sanatçı ve mevcut ortak çalışan Kazuko Shibuya tarafından oluşturulan ikonik FF karakter piksel tasarımlarını içeren yeniden çizilmiş 2D piksel karakter ve arka plan grafikleri.

Orijinal besteci Nobuo Uematsu tarafından denetlenen, güzelce yeniden düzenlenmiş film müzikleri.

Denetleyici ve dokunmatik kontroller, modernize edilmiş kullanıcı arayüzü, otomatik savaş seçenekleri ve daha fazlasını içeren iyileştirilmiş oyun.

Bestiary, illüstrasyon galerisi, müzik çalar ve istediğiniz zaman kaydetme yeteneği gibi ek ekstralarla oyunun dünyasına dalın

Square Enix'den Hironobu Sakaguchi yaptığı açıklamada:

"Orijinaller üzerinde çalışırken, Final Fantasy serisinin neredeyse 35 yıl sonra yeniden düzenleneceğini düşünmemiştim. Video oyun endüstrisi daha yeni kurulmuştu. Bu yüzden, başka kimse yol göstermeden, ön cephede ilerlemeye devam etmek zorundaydık. O zamanlar nasıl bir çok deneme yanılma sürecinden geçtiğimizi hatırlıyorum. FF bu kadar uzun bir süre devam ettiği için çok mutlu ve minnettarım."

Final Fantasy Marka Müdürü ve Final Fantasy VII REMAKE Yapımcısı Yoshinori Kitase ayrıca şunları ekledi:

"Ne zaman yeni bir FF başlığı çıksa, dizinin kökenine dönmek isteyenlerin olduğunu düşünüyorum. Bu proje, hayranların ve yeni oyuncuların bu orijinal klasiklerin keyfini tutarlı grafikler ve birleşik bir kullanıcı arayüzü ile çıkarması için uygun bir yol yaratmak istediğimiz için başladı."

Kaynak: Turkmmo