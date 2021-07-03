Final Fantasy 1,2 ve 3 HD Remaster PC'ye geliyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Final Fantasy 1,2 ve 3 HD Remaster PC'ye geliyor!

Final Fantasy 1,2 ve 3 HD Remaster PC'ye geliyor!
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Square Enix bugün, Final Fantasy 1, 2 ve 3'ün HD Remaster'larının 28 Temmuz'da PC'ye geleceğini duyurdu.

Square Enix bugün, Final Fantasy 1, 2 ve 3'ün HD Remaster'larının 28 Temmuz'da PC'ye geleceğini duyurdu. Basın bülteninde yazdığı üzere, pixel remaster serisi, bu başyapıtların retro tasarımına sadık kalırken, orijinallerin tüm büyüsünü yaşam kalitesi yükseltmeleriyle bir araya getiriyor.

Final Fantasy 1 HD Remaster

Hayranlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi güncellemenin keyfini çıkarmayı dört gözle bekleyebilir:

Orijinal sanatçı ve mevcut ortak çalışan Kazuko Shibuya tarafından oluşturulan ikonik FF karakter piksel tasarımlarını içeren yeniden çizilmiş 2D piksel karakter ve arka plan grafikleri.

Orijinal besteci Nobuo Uematsu tarafından denetlenen, güzelce yeniden düzenlenmiş film müzikleri.

Denetleyici ve dokunmatik kontroller, modernize edilmiş kullanıcı arayüzü, otomatik savaş seçenekleri ve daha fazlasını içeren iyileştirilmiş oyun.

Bestiary, illüstrasyon galerisi, müzik çalar ve istediğiniz zaman kaydetme yeteneği gibi ek ekstralarla oyunun dünyasına dalın

Square Enix'den Hironobu Sakaguchi yaptığı açıklamada:

"Orijinaller üzerinde çalışırken, Final Fantasy serisinin neredeyse 35 yıl sonra yeniden düzenleneceğini düşünmemiştim. Video oyun endüstrisi daha yeni kurulmuştu. Bu yüzden, başka kimse yol göstermeden, ön cephede ilerlemeye devam etmek zorundaydık. O zamanlar nasıl bir çok deneme yanılma sürecinden geçtiğimizi hatırlıyorum. FF bu kadar uzun bir süre devam ettiği için çok mutlu ve minnettarım."

Final Fantasy Marka Müdürü ve Final Fantasy VII REMAKE Yapımcısı Yoshinori Kitase ayrıca şunları ekledi:

"Ne zaman yeni bir FF başlığı çıksa, dizinin kökenine dönmek isteyenlerin olduğunu düşünüyorum. Bu proje, hayranların ve yeni oyuncuların bu orijinal klasiklerin keyfini tutarlı grafikler ve birleşik bir kullanıcı arayüzü ile çıkarması için uygun bir yol yaratmak istediğimiz için başladı."

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Kartal Tibet Çağla Altunkaya
Spor Cedi Osman Diego Costa Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Final Fantasy 1,2 ve 3 HD Remaster PC'ye geliyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 11:39:23. #1.16#

title