FIM Uluslararası Motosiklet Turu tamamlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIM Uluslararası Motosiklet Turu tamamlandı

AA / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel
FIM Uluslararası Motosiklet Turu tamamlandı

Uluslararası Motosiklet Federasyonunca (FIM) bu yıl İzmir ve Aydın illerini kapsayan rotada düzenlenen FIM Uluslararası Motosiklet Turu, düzenlenen gala gecesiyle son buldu.

Uluslararası Motosiklet Federasyonunca (FIM) bu yıl İzmir ve Aydın illerini kapsayan rotada düzenlenen FIM Uluslararası Motosiklet Turu, düzenlenen gala gecesiyle son buldu.

Etkinlikte konuşan, FIM Kültür ve Tur Komisyonu üyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bu organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Organizasyonu gerçekleştiren herkese teşekkür eden FİM Touring Komisyonu Başkanı Nuro Leipete, "Bu fantastik bölgede geçmişten gelen dünya miraslarını eşsiz bir şekilde koruduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelecek nesiller buraları tekrar tekrar ziyaret edecekler. Organizasyon boyunca bize yaptığı katkılardan dolayı Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Salgın nedeniyle geçen sene etkinliklerin yüzde 45'inin iptal edilmek zorunda kalındığını belirten Leipete, "Güvenli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz etkinlik Türkiye'de oldu. Uluslararası düzeyde gerçekleşen Mototour of Nations sadece bu sene Türkiye'de gerçekleşti. Dünya Motosiklet Başkanı benim buraya motosikletle geldiğimi öğrendiği zaman Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'a plaket gönderdi." şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sahne alan sanatçı Fedon, Türkiye, İspanya, Portekiz, Çekya, Belçika, Hollanda, İtalya, İsviçre, Hırvatistan, Yunanistan, Ürdün, Irak ve Filistin'den gelen yüz katılımcıya konser verdi.

Etkinlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, meclis üyeleri ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, en genç ile yaşlı katılımcı, en uzaktan gelen katılımcı ve en çok kilometre yapan katılımcıya plaket verdi.

AA / İbrahim Uzun - Son Dakika Haberleri
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, 'mülteciler için okul yapılacağı' iddialarını yalanladı

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, "mülteciler için okul yapılacağı" iddialarını yalanladı

 Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu

Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Yiğit Marcus Aral
Spor Mustafa Denizli Marcao Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Vladimir Putin Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FIM Uluslararası Motosiklet Turu tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 02:18:14. #1.11#