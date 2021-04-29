Filyasyon ekipleri, testi pozitif çıktığı için temaslılarıyla iletişime geçtikleri kadının kayıp kardeşini buldu

İstanbul Esenyurt'ta, filyasyon ekipleri korona testi pozitif çıkan görme engelli kadının temas zincirini kırmak amacıyla anne, babası ve kardeşlerine ulaşmaya başladı. Bu sırada ekipler, kadının bilmediği bir erkek kardeşi olduğunu öğrendi. Kayıp kardeşe de ulaşan ekipler, 52 yaşındaki adamın, "Yıllarca onu aradım, ancak bulamadım" sözleriyle şok olurken, kadının ise ağabeyinden habersiz olduğu öğrenildi. Karantina süreleri biten iki kardeş 32 yıl sonra kavuştu.

Koronavirüsün izini sürerek temas zincirini kıran filyasyon ekipleri bu kez müthiş bir kavuşma hikâyesine imza attı. Esenyurt'ta yaşayan görme engelli Filiz Varol'un (35) 28 Kasım'da koronavirüs testi pozitif çıktı. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, virüsün temas zincirini kırmak amacıyla genç kadının anne, babası ve kardeşlerine ulaşmak için çalışma başlattı.

"HALANIN TESTİ POZİTİF"

Sabah'ın haberinre göre, virüsün izi sürülürken, ailenin tüm fertlerine ulaşıldı. Ancak ekipler Varol'un bilmediği bir ağabeyi olduğunu fark etti. Ağabey Yaşar Varol'a (52) telefon edildi. Telefonu açan çocuğuna, "Halanın testi pozitif çıktı, test yaptırın" denildi.

"YILLARCA ARADIM AMA ULAŞAMADIM"

Çocuk, "Benim Filiz isminde bir halam yok" deyince arkadan Yaşar Varol'un sesi geldi, "Evet Filiz adında bir kardeşim var. Ama 32 yıldır kayıp. Onu aradım ama bir türlü ulaşamadım" diye seslendi.

"AĞABEYİM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Filyasyon ekibi güzel haberi Filiz'e iletti. Duydukları karşısında şaşıran Filiz, "Annem ve babam ben 3 yaşındayken ayrıldı. Sonrasında hep yatılı okullarda okudum. Annem, ağabeyim Yaşar'dan hiç bahsetmedi. Ağabeyim olduğunu bilmiyordum" diyerek yürekleri dağladı.

32 YILLIK HASRET SON BULDU

Babasının ilk eşinden olan, ağabey Varol, kardeşinin varlığından haberdardı. Ayrıldıklarında 19 yaşındaydı. Yıllarca kardeşini aradı ama bir türlü ona ulaşamadı. İki kardeş Filiz Varol'un karantina süresi biter bitmez buluştu. Ağabey Varol, Niğde'den İstanbul'a gelerek, kardeşine sarıldı. Yeğeni Bengü ile tanıştı. Filiz de ağabeyinin 4 çocuğu olduğunu öğrendi. 32 yıllık hasret filyasyon ekipleri sayesinde mutlu sonla bitti. Filiz Varol, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) bir yazı yazarak teşekkür etti.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Filiz Varol, "İnanılır gibi değil. Filyasyon ekipleri dedektif gibi iz sürerken beni ağabeyime kavuşturdu. Ona hasretle sarıldım. Annemin ilk eşinden olan 4 ağabeyim daha var. Babamın ilk eşinden olan oğlu ağabeyim. Nasıl bunca yıl bundan habersiz yaşamışım. Ağabeyim de sevinçle geldi, bana sarılıp bağrına bastı. Kardeş işte, araya yıllar girse de insan kalpten bağlanıyor kardeşine" diye konuştu.

"TÜM SAĞLIKÇIKLARIN YÜZÜNÜ GÜLÜMSETTİ"

Esenyurt Filyasyon Koordinatörü Dr. Emre Doğan, "Bir yıldan fazla zamandır virüsün kökünü kazımak için uğraşıyoruz. Hastalıkla uğraşırken, tüm bunların içinde böylesine bir kavuşma hikâyesine imza atmak bizi çok mutlu etti. Filyasyonda görevli tüm sağlıkçıların yüzünü gülümsetti."