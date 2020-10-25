Filyasyon ekibini apartmana kilitleyip, şoförü darbeden apartman görevlisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Filyasyon ekibini apartmana kilitleyip, şoförü darbeden apartman görevlisi tutuklandı

25.10.2020 12:39 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:01
Filyasyon ekibini apartmana kilitleyip, şoförü darbeden apartman görevlisi tutuklandı

KONYA'da bir hastanın oturduğu siteye kontrol amaçlı giden filyasyon ekibini hangi daireye geldiklerini söylemediği iddiasıyla apartmana kilitleyip, ekibin şoförünü de darp eden apartman görevlisi Mustafa Kemal Özlük (32), tutuklandı.

KONYA'da bir hastanın oturduğu siteye kontrol amaçlı giden filyasyon ekibini hangi daireye geldiklerini söylemediği iddiasıyla apartmana kilitleyip, ekibin şoförünü de darp eden apartman görevlisi Mustafa Kemal Özlük (32), tutuklandı.  

Olay, geçen çarşamba günü Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri apartmandaki kontrollerini gerçekleştirip ayrılmak istedikleri sırada apartman görevlisi Mustafa Kemal Öztürk ile karşılaştı. Öztürk, ekibe hangi daireye ve kime geldiklerini sordu. Filyasyon ekibi de, hasta mahremiyeti nedeniyle bilgi vermedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal Öztürk, filyasyon görevlisi Reyhan Kar (35) ve Müşerref Tokuşlu'nun (40) apartmandan çıkmalarına izin vermedi. Görevliler, kendilerini dışarıda bekleyen ekip şoförü Ahmet İpek'i (54) arayarak yardım istedi. Apartman girişine gelen İpek ile Mustafa Kemal Öztürk arasında tartışma çıktı. Öztürk, Ahmet İpek'i darp etti. Filyasyon görevlileri de bu sırada apartman sakinlerinin kapıyı açmasıyla dışarıya çıktı. Başından yaralanan Ahmet İpek de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Filyasyon görevlileri Reyhan Kar ve Müşerref Tokuşlu, polisi arayarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan apartman görevlisi Mustafa Kemal Öztürk, 'Kamu görevlisini yaralama ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

  


Filyasyon ekibini apartmana kilitleyip, şoförü darbeden apartman görevlisi tutuklandı
Filyasyon ekibini apartmana kilitleyip, şoförü darbeden apartman görevlisi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Burak Özçivit Birkan Sokullu Aras Bulut İynemli
Spor Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kayseri Senirkent Galatasaray Sağlık Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Filyasyon ekibini apartmana kilitleyip, şoförü darbeden apartman görevlisi tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 13:17:05. #1.15#
title