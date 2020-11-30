Filyasyon ekibindeki Dr. Gökhan Ercan koronaya yenik düştü
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Filyasyon ekibindeki Dr. Gökhan Ercan koronaya yenik düştü

30.11.2020 16:00 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:03
Filyasyon ekibindeki Dr. Gökhan Ercan koronaya yenik düştü

Adana'da filyasyon ekibinde yer alan Dr. Gökhan Ercan, korona virüsten hayatını kaybetti.

Adana'da filyasyon ekibinde yer alan Dr. Gökhan Ercan, korona virüsten hayatını kaybetti.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra çeşitli şehirlerde görev yapan Gökhan Ercan (35), son olarak Adana'da Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Toplum Sağlığı Merkezinde çalışmaya başladı. Korona virüs vakalarının çıktığı günden bu yana filyasyon ekibinde görev alan Dr. Gökhan Ercan bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Bekar olan Dr. Ercan'ın aynı evde yaşadığı annesi Aynur Ercan'da korona virüse yakalandı. Doktor ve annesi Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Geçtiğimiz hafta sonu sosyal medya hesabı üzerinden Dr. Gökhan Ercan'ın

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Covid-19 a yakalandığı ve aradan 28 gün geçmiş insanların kanına ihtiyaç olduğu duyuruldu. Yoğun bakımda olan Dr. Gökhan Ercan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak korona virüse yenik düştü.

Annesi Aynur Ercan'ın yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Dr. Gökhan Ercan'ın cenazesi öğle namazına müteakip Kozan Aile Mezarlığında toprağa verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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