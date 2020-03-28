Filmleri aratmayan kovalamaca kazayla sonlandı
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Tuzla, Polis, 3. Sayfa

Filmleri aratmayan kovalamaca kazayla sonlandı

Filmleri aratmayan kovalamaca kazayla sonlandı Kiralık otomobili kaçıran 3 gencin peşine hem polis hem de otomobili kiralayan kişi düştü 3 gencin kaçırdıkları kiralık otomobilden uyuşturucu madde çıktı Tuzla'da aksiyon filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı.

28.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:49
Filmleri aratmayan kovalamaca kazayla sonlandı

Filmleri aratmayan kovalamaca kazayla sonlandı

Kiralık otomobili kaçıran 3 gencin peşine hem polis hem de otomobili kiralayan kişi düştü

3 gencin kaçırdıkları kiralık otomobilden uyuşturucu madde çıktı

İSTANBUL - Tuzla'da aksiyon filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı. İddiaya göre 3 genç, bir kişinin kendileri için kiraladıkları otomobili teslim etmedi. Gençlerin peşine önce otomobili kiralayan şahıs sonra da polis düştü. Yaşanan kovalamaca gençlerin kaza yapmasıyla son buldu. Araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken gençler gözaltına alındı.

Tuzla'da meydana gelen olayda, iddiaya göre yaşları 18'den küçük olan 3 genç, bir kişinin kendileri için kiraladıkları otomobili bir süre kullandı. Fakat gençler otomobili teslim etmeyince şahıs, gençlerin peşine düştü. Kendilerine otomobili kiralamada aracı olan şahsın peşlerine düşmesiyle 3 genç kiralık otomobil ile kaçmaya başladı. Polis de gençlerin peşine düşünce kovalamaca yaşandı. Gençlerin olduğu otomobilin E-5 kara yolu Tuzla mevkisinde beton bariyerlere çarpmasıyla kaza meydana geldi. Olay yerinde çalışma yapan polisleri kaza yapan otomobilde uyuşturucu madde buldu. Gençler, polis tarafından gözaltına alınırken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Filmleri aratmayan kovalamaca kazayla sonlandı

Kaynak: İHA

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Filmleri aratmayan kovalamaca kazayla sonlandı

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