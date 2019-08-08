Filmin çekimleri başladı: İşte 'İki Gözüm'

08.08.2019 10:34

29 KASIM'DA VİZYONA GİRECEK

Yönetmen koltuğunda Hakan Gürtop'un oturduğu filmde Ahmet Kaya rolünü sanatçıya benzerliğiyle dikkat çeken şarkıcı Özgür Tüzer üstlendi. Özgür Tüzer için "Medyadan uzak bir sanatçı. Sesi ve altyapısı güçlü bir bağlama ustası. Özgün duruşu ve kariyeri açısından Ahmet Kaya rolü için en ideal isimdi" diyen Gani Rüzgar Şavata, filmde sürpriz bir ismin de rol aldığını açıkladı: "Paris'teki çekimlerde Fransız sanatçı Eléonore Fourniau da rol aldı. Oyuncu kadrosunda çok başarılı isimler var. İzleyenler şaşıracak." 10 milyon liraya yakın bir bütçeyle çekilen "İki Gözüm"ün eylül sonunda tamamlanacağını belirten Şavata, filmin 29 Kasım'da vizyona gireceğini söyledi.

Yönetmen Şavata: Kanuna uygun

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, "İki Gözüm" filmi için kendilerinden izin alınmadığını açıklamıştı. Gani Rüzgar Şavata, Kaya'nın itirazıyla ilgili şunları söyledi: "Gülten Hanım'a saygım sonsuz. Ama ben Ahmet'in ne özelini, ne ailesini ne de Gülten Hanım'ın elindeki bilgi ve belgeyi kullanıyorum. Ben Ahmet Kaya'nın hayat hikayesini işlemiyorum. Belgesel tadında bir film çekiyorum. O geceyi (Ahmet Kaya'nın saldırıya uğradığı, 11 Şubat 1999'da düzenlenen MGD ödül töreni) ele alıyorum. Biz aileyi onurlandırıyoruz ve kanunlara uygun, yasal bir iş yapıyoruz. Finalde de öldürmüyoruz, çünkü Ahmet Kaya ölümsüzdür."