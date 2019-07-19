Filmde sevgiliyi canlandıran ünlü oyuncular aşklarını gerçek hayata taşıdı

27 Eylül'de vizyona girecek olan "Muhteşem Üçlü" filminde Yavuz karakterini canlandıran oyuncu Deniz Gürzümar, filmde sevgilisi rolünü oynayan Bengi İdil Uras'a gönlünü kaptırdı. Sette başlayan aşk Bodrum tatili ile devam ediyor.

TATİL FOTOĞRAFLARINI INSTAGRAM'DAN YAYINLADI

Yapımcılığını, ÖK Yapım adına Ömer Kaya'nın yaptığı, yönetmenliğini Mahmut Kaptan'ın yaptığı "Muhteşem Üçlü" filminin başrollerini Kemal Uçar, Deniz Gürzümar, Burak Alkaş, Aybike Turan, Bengi İdil Uras, Kemal Zeydan ve Yavuz Topoyan paylaşıyor. Filmde Yavuz karakterinin canlandıran Deniz Gürzumar sevgilisi rolünü oynayan Bengi İdil Uras'a gönlünü kaptırdı. Film çekimlerinin tamamlanmasının ardından çift Bodrum tatiline çıktı. İkili tatil fotoğraflarını ise Instagram hesabından paylaştı.