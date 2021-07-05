Film setinde sürpriz aşk!

Mart ayında 8 yıllık eşi Levent Veziroğlu'ndan boşanan oyuncu Nur Fettahoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Fettahoğlu'nun yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un bugünkü yazısı şöyle: "Sıkı durun; bu yazın ilk aşk bombasını patlatıyorum! Mart ayında 8 yıllık eşi Levent Veziroğlu'ndan ikinci kez boşanan ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, çok ara vermeden yeni bir aşka yelken açtı!

"AŞKIN TEMELLERİ GÖKÇEADA'DA ATILMIŞ"

Nur Hanım'ın yeni beyaz atlı prensi de tanıdık bir isim: Altın Portakallı yönetmen Emre Kavuk… 41 yaşındaki Nur Fettahoğlu ile kendisinden üç yaş küçük sevgilisi Emre Kavuk aşkının temelleri, Gökçeada'daki film setinde atılmış.

Emre Kavuk; Hande Doğandemir ile Yağız Can Konyalı'nın başrollerini paylaştığı ve çekimlerine 14 Haziran'da Gökçeada'da başlanan 'Daha İyi Bir Yarın' filminin yönetmeni.

"OKUMA PROVASINDA YAKINLAŞTILAR"

Nur Fettahoğlu da, bu filmin konuk oyuncularından biri. Çifte yakın kaynaklardan öğrendiğime göre, okuma provalarında yakınlaşmışlar. Çok geçmeden de bu yakınlaşma aşka dönüşmüş.

Nur Fettahoğlu, geçen ay eski eşi Levent Veziroğlu ve kızları Elisa Güzin ile birlikte Bodrum'da tatil yapmış ancak "Kendisi çocuğumun babası, çok iyi iki arkadaşız, başka bir durum olamaz" açıklamasında bulunmuştu. Neden böyle bir açıklama yaptığı şimdi daha iyi anlaşılıyor.

Nur Fettahoğlu'nun Levent Veziroğlu ile evliliğinden Elisa Güzin adını verdiği bir kızı bulunuyor. Eski eşler geçtiğimiz ay Bodrum'da birlikte tatil yapmıştı.

Kaynak: Snob Magazin