Film sahnesi değil gerçek! On binlerce kuş Ankara otobanına indi
15.12.2020 16:34 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:43
Aksaray'da Ankara-Kırıkkale otoyoluna inen on binlerce sığırcık kuşu, ortaya ilginç manzaraların çıkmasına neden oldu. Sığırcıkların açlık ve soğuk havalar nedeniyle yola indiği üzerinde durulurken görüntüler film sahnelerini aratmadı.
Aksaray'da sığırcık kuşlarının otobana indiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. On binlerce sığırcıktan oluşan kuş sürüsü, Ankara-Kırıkkale otobanını doldururken şoförler ise zor anlar yaşadı.
Kuş sürüsünü yararak yoluna devam etmeye çalışan sürücülerin çektiği görüntüler ise film sahnelerini aratmadı. Gelen arabalardan korkarak birbiri ardına havalanan kuşlar izleyenleri hayrete düşürdü.