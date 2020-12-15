Film sahnesi değil gerçek! On binlerce kuş Ankara otobanına indi

Aksaray'da Ankara-Kırıkkale otoyoluna inen on binlerce sığırcık kuşu, ortaya ilginç manzaraların çıkmasına neden oldu. Sığırcıkların açlık ve soğuk havalar nedeniyle yola indiği üzerinde durulurken görüntüler film sahnelerini aratmadı.