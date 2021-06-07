Yer Adana! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı karede
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Yer Adana! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı karede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir sitede aynı anda intihar girişimi, araç alım-satım pazarlığı ve doğum günü kutlaması gerçekleşti. Trajikomik olay örgüsünü duyanlar ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, görüntüleri paylaşan site sakini Bekir Demir olayı, "Çocuklar burada doğum günü partisi yaparken arkadaşım da bir araç getirmişti pazarlık yapıyordu. Sonra yukarıdan bir ses geldi ve adamın birinin aşağıya atlamasını gördüm" ifadeleri ile anlattı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir site içerisinde yaşanan trajikomik olaylar örgüsü kameraya yansırken, sosyal medyada paylaşılan görüntü milyonlarca kişi tarafından izlendi. Paylaşılan görüntülerde; oto galericilik yapan İsmail Kuşçu site içerisinde bir otomobili almak için pazarlık yapmaya başladı. Bu sırada sitede oturan bir çocuğun da kamelyada doğum günü kutlanırken, C blok 6'ncı katta ise bir kişi cinnet geçirip bileklerini kesip intihar etmeye kalkıştı. Siteye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

"BAK HELE ONUN DERDİ NEY"

Sitede oturan Bekir Demir ise aynı anda yaşanan olaylar silsilesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip Adana ağzıyla anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda Bekir Demir'in, "Bir kişi intihar etmeye kalkışırken adamlar burada araba pazarlığı yapıyor, şu tarafta da çocuklar doğum günü partisi yapıyor" diye konuşması, oto galerici İsmail Kuşçu'nun ise "Bak hele onun derdi ney" diye sorması yer aldı.

Yer Adana! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı karede

"ŞAŞIRDIK, TUHAFIMIZA GİTTİ"

Video sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenirken Bekir Demir, yaşanan olayları şu şekilde anlattı:"Dün enteresan bir durumla karşılaştık. Çocuklar burada doğum günü partisi yaparken arkadaşım da bir araç getirmişti pazarlık yapıyordu. Sonra yukarıdan bir ses geldi ve adamın birinin aşağıya atlamasını gördüm. Şaşırdık, tuhafımıza gitti. Biz de oradaki krizi soğukkanlılıkla yönetmeye çalıştık. Allah'a şükür o intihar etmek isteyen kişi atlamadı" dedi.

Yer Adana! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı karede

"İNTİHAR EDEN KİŞİ ARAÇ ÜSTÜNE DÜŞSE ARABA HASARLI OLUR"

Araba pazarlığı sırasında intihara kalkışan kişinin düşmemesini dilediklerini kaydeden Demir, "İsmail araba pazarlığındayken hatta intihara kalkışan kişi üzerine düşse araba hasarlı olur falan diyerek espri yaptılar. İtfaiye, polis ve ambulans geldi. Arkada çocuk sesleri vardı" dedi.

"GÜZEL BİR GÜNDÜ"

Araç alım-satım pazarlığı yapan İsmail Kuşçu ise, "Ben burada pazarlık yaparken çocuklar orada doğum günü kutluyordu. Bekir'in video çektiğini görünce baktım ki adam intihar ediyor. O sırada 'Bak hele o neyin derdinde' dedim. Sonra polis, itfaiye, ambulans geldi. Öyle bir anı yaşadık, güzel bir gündü. Eğer insanları güldürebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Yer Adana! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı karede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (3)
DRAVİD ZWEZDA: ''ya gir içeri gir düşecen ya'' adamın amacı zaten düşmek
Cevap Yaz Yayından Kaldır
PENTAKİLL LOL: adana = hindistan
Cevap Yaz 6 17 Yayından Kaldır
BEKİR YAPİCİ: adanada gayet dogal ve normal bir durumdur sasiranlarda zaten adanali degildir.
Cevap Yaz 4 14 Yayından Kaldır
500
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