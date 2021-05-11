Filiz Erkal'dan eşi İbrahim Erkal'ın 4. ölüm yıl dönümünde yürek sızlatan paylaşım
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Filiz Erkal'dan eşi İbrahim Erkal'ın 4. ölüm yıl dönümünde yürek sızlatan paylaşım

Filiz Erkal'dan eşi İbrahim Erkal'ın 4. ölüm yıl dönümünde yürek sızlatan paylaşım
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Filiz Erkal, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden eşi İbrahim Erkal'ı ölümünün 4. yılında yürekleri sızlatan bir paylaşımla andı. Instagram hesabından eşiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Erkal, "Yıllar geçse de bir gün bile unutmadığım ve asla unutmayacağım gönül sızım" dedi.

Türk müziğinin unutulmaz sanatçılarından İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybedip kafasını yere vurarak beyin kanaması geçirmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Geride biri 12 günlük 3 çocuk bırakan usta sanatçı, ölümünün 4. yılında da unutulmadı.

"YAŞADIĞIM SÜRECE GÖNLÜMÜN TAHTINDA OLACAKSIN"

İbrahim Erkal'ın ölüm yıl dönümünde eşi Filiz Erkal, kalpleri sızlatan bir paylaşım yaptı. İbrahim Erkal ile çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Filiz Erkal, "Sensizlik her geçen gün daha da zorlaşsa da güçlü durmak zorundayım. Biliyorum sen benim üzülmemi istemezsin çünkü. Yaşadığım süre boyunca her zaman gönlümün tahtında olacaksın. Yıllar geçse de bir gün bile unutmadığım ve asla unutmayacağım gönül sızım. Mekânın cennet olsun. Sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür" notunu yazdı.

Filiz Erkal'dan eşi İbrahim Erkal'ın 4. ölüm yıl dönümünde yürek sızlatan paylaşım

GÜNEL VE EMİNE ÜN YORUM YAPTI

Filiz Erkal'ın paylaşımına Günel "Abim nur içinde uyu" yorumunu yaparken Emine Ün de "Mekanı cennet olsun inşallah. Allah'ım sana ve çocuklarına her daim güç ve sabır versin canım" ifadelerini kullandı.

Filiz Erkal'dan eşi İbrahim Erkal'ın 4. ölüm yıl dönümünde yürek sızlatan paylaşım
Filiz Erkal'dan eşi İbrahim Erkal'ın 4. ölüm yıl dönümünde yürek sızlatan paylaşım
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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