Filiz Akın: Ölümden döndüm Türk Sineması'nın usta ismi Filiz Akın, YouTube hesabı açtı. Akın, ilk videosunda kanseri yendiğini belirterek "Ölümden döndüm" dedi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle sık sık iletişimde olan Akın, "Filiz Akın Köksal" ismiyle kendi YouTube kanalını açtı.

ISRARLARA DAYANAMADI

Instagram'da aktif olarak paylaşım yapan ve ara ara kendi görüntülerini de takipçileriyle paylaşan usta sanatçı, takipçilerinden gelen "Youtube hesabı açın" ısrarlarının ardından youtube kanalını açtı.

'ÖLÜMDEN DÖNDÜM'

Sanatçı, çektiği videoları burada paylaşmaya başladı. Akın, ilk videosunda şu cümlelere yer verdi: "Nazofarenks (burun ve apız arkası kanseri) kanserinin ikinci evresinden, ölümden döndüm. Bir sürü ameliyat ve sağlık sorunu yaşadıktan sonra artık& ; ger gün yeni doğan güneşe bakıp şükrediyorum daha güzel."

Kaynak: Snob Magazin