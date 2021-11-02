Filistinlilerden Balfour Deklarasyonu'nun yıldönümünde İngiltere'ye özür çağrısı

Filistinliler, Tarihi Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kuruluşuna giden süreci hızlandıran 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu'nun 104'üncü yıldönümünde İngiltere'ye özür çağrısı yaptı.

Aralarında Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu bir grup Filistinli, Balfour Deklarasyonu'nun 104'üncü yıldönümü münasebetiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İngiltere Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenledi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şeyh Hüseyin, "Bu deklarasyonla devlet sözü, hak sahibi olmayanlar tarafından hak etmeyenlere verildi. Filistinliler o günden bugüne sabır ve metanetle bunu reddediyor." dedi.

Filistin halkının hala bu toprakların meşru sahibi olduğuna dikkati çeken Şeyh Hüseyin, "İngiltere, devlet ve hükümet olarak bu meşum (hayırsız) deklarasyonun sorumlusudur. Dolayısıyla Filistin halkına karşı siyasi ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmelidir." ifadelerini kullandı.

Fetih Hareketi sorumlularından Hatem Abdulkadir de, Filistin halkının kendi toprakları üzerinde bağımsız ve egemen bir devlet kurma taleplerinden vazgeçmeyeceğine vurgu yaparak, İngiltere'nin manda döneminde yaşanan olaylar nedeniyle Filistin halkına tazminat ödemesi gerektiğini ve Balfour Deklarasyonu nedeniyle özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

Gösterinin sonunda Şeyh Hüseyin ve beraberindeki heyet İngiltere Konsolosluğu'na protesto mektubunu teslim etti.

Balfour Deklarasyonu

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de Siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

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