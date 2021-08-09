Filistinliler, Mescid-i Aksa'da Hicri yeni yılı kutladı
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Filistinliler, Mescid-i Aksa'da Hicri yeni yılı kutladı

Filistinliler, Mescid-i Aksa'da Hicri yeni yılı kutladı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Hicri 1443 yılının girişini kutladı.

Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Hicri 1443 yılının girişini kutladı.

Yüzlerce Filistinli, aileleriyle birlikte öğle namazından önce Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'e akın etti.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından Mescid-i Aksa'da Hicri yeni yıl için program düzenlendi.

Harem-i Şerif'teki Kıble Mescidi'nde öğle namazından sonra düzenlenen programa yüzlerce Filistinli iştirak etti.

Programda Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne ile Mescid-i Aksa'daki İmam Gazali Kürsüsü Şeyhi Mustafa Ebu Suvey, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretine ve günün anlamına ilişkin vaazlar verdi.

Vaazın ardından Kıble Mescidi'ndeki program kapsamında ilahi ve ezgiler okundu, program ikindi namazına kadar devam etti.

Kıble Mescidi'ndeki programın dışında da Harem-i Şerif'in avlularında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'da Hicri yeni yılı kutladı
Filistinliler, Mescid-i Aksa'da Hicri yeni yılı kutladı
Filistinliler, Mescid-i Aksa'da Hicri yeni yılı kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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