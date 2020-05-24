- Filistinliler, İsrail baskısı altında bayram namazını kıldı - Filistinliler, İsrail baskısı altında bayram namazını kıldı Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'nde İsrail baskısı altında kıldı.

- Filistinliler, İsrail baskısı altında bayram namazını kıldı

EL HALİL - Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'nde İsrail baskısı altında kıldı.

Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Harem-i İbrahim Camii'nde İsrail baskısı altında kıldı. İsrail güçlerinin Müslümanların camiye girişini engellemeye çalışmasına rağmen Filistinliler namaz kılmak için zorla camiye girdi. Çıkan olayların ardından İsrail güçleri, bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA