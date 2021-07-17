Filistinli ikizler bir uçağı restorana çevirmeye çalışıyor
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Filistinli ikizler bir uçağı restorana çevirmeye çalışıyor

Filistinli ikizler bir uçağı restorana çevirmeye çalışıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli ikizler Atta ve Khamis Al-Serafi, Filistinli-Ürdünlü Boeing 707 uçağını restorana çevirmek için çalışmalar sürdürüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli ikizler Atta ve Khamis Al-Serafi, Filistinli-Ürdünlü Boeing 707 uçağını restorana çevirmek için çalışmalar sürdürüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında Filistinli ikizler Atta ve Khamis Al-Serafi, Filistinli- Ürdünlü Boeing 707 uçağını restorana çevirmek amacıyla çalışmalar sürdürüyor. İki Filistinli, projesini "Filistin-Ürdün Havayolu Restoranı" olarak adlandırdı. Projeyi başlatan ikizler, bir ay içinde restoranı halka açmayı planladıklarını söyledi.

Projenin başarıya ulaşmasını bekleyen Atta, "Pek çok Filistinli hayatlarında hiç uçağa binmediler. Buraya gelecekler, uçak kalkmayacak, onların hayal gücünde havalanacak" dedi.

Uçağın yaklaşık 130 kişiyi ağırlaması planlanırken, ziyaretçilere hizmet verecek kişilerin ise hostes kıyafetler giyeceği belirtildi. - NABLUS

Filistinli ikizler bir uçağı restorana çevirmeye çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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