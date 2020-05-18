Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayarak öldüren İsrailli suçlu bulundu İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayan ve aynı aileden biri 18 aylık bebek olmak üzere 3 kişinin ölümüne neden olan İsrailli Amiram Bin Uliel (25), İsrail mahkemesi tarafından 3 kasıtlı cinayetten suçlu bulundu.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayan ve aynı aileden biri 18 aylık bebek olmak üzere 3 kişinin ölümüne neden olan İsrailli Amiram Bin Uliel (25), İsrail mahkemesi tarafından 3 kasıtlı cinayetten suçlu bulundu.

İsrail'deki Lod Merkezi Mahkemesi, 2015 yılında Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında bulunan Duma kasabasında yaşayan Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayan İsrailli Amiram Bin Uliel'i 3 kasıtlı cinayetten suçlu buldu. Evleri ateşe verilen aileden baba, anne ve 18 aylık bebek Ali Devabişe yaşamını yitirmiş, ailenin diğer çocuğu Ahmed ise yanan evde ağır yaralanarak sağ kurtulmuştu.

'BU İSRAİL İÇİN KARA BİR GÜNDÜR'

Mahkemenin Uliel için önümüzdeki ay karar vermesinin beklendiği ifade edilirken Bin Uliel'in avukatı mahkemenin kararına itiraz edeceklerini ifade ederek, "Bu İsrail devleti için kara bir gündür" ifadelerini kullandı. Avukat, Uliel'in 'masum' olduğunu iddia etti.

'ÜZERİNDEN YÜZ YIL GEÇSE DE UNUTMAYACAĞIM'

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından kundaklamada yaşamını yitiren Ali'nin dedesi Hüseyin, İsrail medyasına açıklamalarda bulundu. Dede Hüseyin, "Bu sanık bugün suçlu bulunduktan sonra mahkemenin sert ve ciddi bir karar alacağını umuyoruz. Bu kızımı geri getirmeyecek, kocasını ve torunumu da geri getirmeyecek. Ancak artık hiçbir çocuğun, torunum Ahmed'in düştüğü duruma düşmesini istemiyorum" diye konuştu. "Bu mahkeme benim için değil diğerleri içindir" diyen Hüseyin, "Büyük bir travma yaşadık ve bunu yüz yıl geçse de unutmayacağım. Bunun başka bir aileye olmasını istemiyorum" dedi.

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Kaynak: DHA