Filistinli Çocuklar Fevzi ve Ahed İçin İstanbul'da Sessiz Yürüyüş

Filistinli çocuklar Fevzi El Cüneydi ve Ahed El Tamimi'nin İsrail tarafından tutuklanması, İHH tarafından düzenlenen sessiz bir yürüyüş ile protesto edildi. Galatasaray Lisesi önünde başlayan yürüyüş, 70 dakika sonra Şişli Camisi'nin yanında sona erdi. Burada kısa bir konuşma yapan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Sönmez, İsrail'in mücadele azmini kırmak adına yetişkinlerle değil çocuklarla mücadele ettiğini ifade etti.



İnsani Yardım Vakfı (İHH), 16 yaşındaki Filistinli çocuklar Fevzi El Cüneydi ve Ahed El Tamimi'nin İsrail tarafından tutuklanmasını protesto etmek için Galatasaray Lisesi önünden Şişli'ye kadar sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. Tek sıra halinde yapılan yürüyüş, yaklaşık 1 kilometre uzunluğuna ulaştı. Fevzi el Cüneydi ve Ahed el Tamimi'nin fotoğraflarının taşındığı yürüyüşe erkekler önde kadınlar arkada katıldı. 70 dakika süren yürüyüş Şişli Camisi'nde bitti. Burada bir konuşma yapan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Sönmez şunları söyledi:



"BU ÇOCUKLAR SAHİPSİZ DEĞİL"



"İsrail'de tutulmuş çocuklar Fevzi El Cüneydi ve Ahed El Tamimi'nin fotoğraflarıyla yürüdük. Fevzi El Cüneydi askeri mahkemeye çıkarılan bir çocuk. Dünyada hiçbir yerde örneği olmayan İsrail'de defalarca duruşmaya çıkarıldığı halde tekrar tekrar gözaltı süresinin uzatılmasıyla askeri mahkemede terörle yargılanmaya kalkışıldı. İsrail tuttuğu Filistinli çocukları ezmek, onların mücadele azmini kırmak adına yetişkinlerle değil çocuklarla mücadele ederek tuttuğu zindanlarda, hapishanelerde onlara işkence ve kötü muamele yapmakta. Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen, uluslararası hukuk kurallarına rağmen dünyanın gözü önünde çocuklarımıza işkence yapılıyor. Önümüzdeki Pazartesi ve Salı günü her iki çocuğumuzun duruşması var. Biz bu yürüyüş sırasında aslında şunu haykırdık; bu çocuklar sahipsiz değil. Filistinli çocuklar bütün Müslümanların çocuklarıdır. Bu çocuklarımızın akıbetini takip edeceğiz. Bizim buradan çağrımız; eğer İsrail ilk fırsatta, ilk dakikalarda, bu andan itibaren mahkemeye dahi çıkarmadan tekrar çocuklarımızı serbest bırakmazsa ve tutuklama kararını devam ettirirse bundan sonra her anımız bütün Filistinli çocuklar için eylem anı olacaktır. Fevzi ve Cüneydi'yi alıp götüren, yüzleri belli olan, kimlikleri belli olan, İsrail askerlerin yeryüzünün herhangi bir yerinde mahkemede sanık koltuğunda oturtulması için bütün uluslararası mekanizmaları göreve davet ediyorum."



Protestocular, basın açıklamasından sonra Fevzi El Cüneydi ve Ahed El Tamimi'nin fotoğraflarını caminin duvarlarına asarak eylemlerini bitirdi.