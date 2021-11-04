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Son dakika haber | Filistin Türkiye'ye savaş emanetini 100 yıl sonra törenle teslim etti

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Son dakika haber | Filistin Türkiye'ye savaş emanetini 100 yıl sonra törenle teslim etti

Son dakika gündem haberi... Filistin'den Türkiye'ye Birinci Dünya Savaşı'ndan bir Türk askeri tarafından bırakılan emanet 100 yıl sonra Türkiye'ye teslim edildi.

Filistin'den Türkiye'ye Birinci Dünya Savaşı'ndan bir Türk askeri tarafından bırakılan emanet 100 yıl sonra Türkiye'ye teslim edildi.

Birinci Dünya Savaşı esnasında Filistin cephesinde savaşan bir Türk askerinin Filistinlilere bıraktığı maddi değeri olan bir emanet, bugün gerçekleştirilen törenle Kudüs Türk Konsolosluğuna 100 yılın ardından teslim edildi. Nablus'ta gerçekleştirilen emanet teslim törenine Nablus Kaymakamı İbrahim Ramadan başta olmak üzere birçok önemli isim katıldı. Ramadan yaptığı açıklamada, "100 yıldır saklanan emanetin devir teslim zamanı geldi. Artık emaneti torunlar koruyacak." dedi. Emanetin koruyucu aile üyesi İsmail el-Alou, "Dedesi Ömer ve kardeşi şehit Mutai'nin emaneti Osmanlı ordusu tarafından askere alınan Türk askerinden aldığını ve Osmanlı'dan kalan bu özel ve maddi değeri büyük olan emaneti 100 yıldır dede ve ninelerinizdeki hali gibi teslim ettik" diyerek sözlerine ekledi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Son dakika haber | Filistin Türkiye'ye savaş emanetini 100 yıl sonra törenle teslim etti

Son dakika haber | Filistin Türkiye'ye savaş emanetini 100 yıl sonra törenle teslim etti

Son dakika haber | Filistin Türkiye'ye savaş emanetini 100 yıl sonra törenle teslim etti

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