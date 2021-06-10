Filistin kökenli Amerikalılar, Blinken'a İsrail'in Filistin'deki insan hakları ihlalleri konusunda çağrıda bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 4 Haziran Cuma günü bir araya geldiği Filistin kökenli Amerikalı aktivistlerin, Joe Biden yönetimine İsrail'in Filistin'e yönelik hak ihlalleri konusunda daha çok adım atmaya çağırdığı ortaya çıktı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 4 Haziran Cuma günü bir araya geldiği Filistin kökenli Amerikalı aktivistlerin, Joe Biden yönetimine İsrail'in Filistin'e yönelik hak ihlalleri konusunda daha çok adım atmaya çağırdığı ortaya çıktı.

ABD merkezli haber sitesi Axios'a göre, Blinken cuma günü Filistin kökenli gruplarla basına kapalı gerçekleştirilen çevrim içi bir toplantıda bir araya geldi.

Aktivistler, Axios'a yaptıkları açıklamada, Joe Biden yönetiminin söz konusu İsrail ve Filistin olunca demokratik değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka verdiği taahhüdü yerine getirmemesinden dolayı endişelerini aktardıklarını belirtti. Blinken'ı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik insan hakları konusunda daha fazla adım atmaya çağıran aktivistler, ABD'nin İsrail'in talep ettiği 1 milyar dolarlık ek askeri yardımı yapmaması bunun yerine Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yardımları artırması gerektiğini dile getirdi.

Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki durum, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler ve İsrail'in Arap vatandaşlara yönelik ayrımcılığına da dikkati çeken aktivistler, Hamas'ın Filistin'in halkını temsil etmediğini söyledi.

Bir ABD dışişleri bakanının Filistinli aktivistlerle bir araya gelmesinin sık rastlanan bir durum olmadığını belirten aktivistler, bu diyaloğun devam etmesi gerektiğinin vurguladı.

Blinken, İsrail'in güvenliğinin sağlanmasının Biden için kişisel bir mesele olduğunu söyledi

Blinken Filistin kökenli Amerikalı aktivistlerlerle yaptığı görüşmenin ardından Amerikalı Yahudi kuruluşların temsilcileri ile de çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdi. Biden yönetiminin antisemitizm ile mücadele için elinden geleni yapacağını kaydeden Blinken, İsrail'in güvenliğinin sağlanmasının Biden için kişisel bir mesele olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan