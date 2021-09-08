Filistin'in çeşitli kentlerinde İsrail hapishanelerindeki tutuklulara destek gösterileri düzenlendi
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Filistin'in çeşitli kentlerinde İsrail hapishanelerindeki tutuklulara destek gösterileri düzenlendi

Filistin'in çeşitli kentlerinde İsrail hapishanelerindeki tutuklulara destek gösterileri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Filistin'in Ramallah, El-Bire, Tulkerm, Cenin, Nablus, El-Halil ve Beytullahim kentlerinde İsrail hapishanelerindeki tutuklulara destek gösterileri düzenlendi.

Filistin'in Ramallah, El-Bire, Tulkerm, Cenin, Nablus, El-Halil ve Beytullahim kentlerinde İsrail hapishanelerindeki tutuklulara destek gösterileri düzenlendi.

Ramallah'ın merkezindeki El-Menara Meydanı'nda, ulusal ve İslami grupların çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce kişi Filistinli mahkumlar için dayanışma sloganları attı.

Yürüyüşten sonra katılımcılar Bire kentinin kuzey girişinde toplandı. Burada İsrail askerleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Kuzeydeki Tulkerm ile Cenin kentlerinde de İsrail'in tutuklulara yönelik baskı politikasını kınayan gösteriler düzenlendi.

Nablus'ta ise gösteri düzenleyen Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktı. Göstericiler, İsrail askerlerine araç lastiklerini yakıp, taş atarak karşılık verdi.

El-Halil'de Filistinli tutuklularla dayanışma için düzenlenen gösteride İsrail askerleri ile Filistinliler karşı karşıya geldi. Çıkan olaylarda plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail askerlerine Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Beytullahim'de düzenlenen yürüyüş İsrail kontrol noktasına ulaştığında Filistinlilerle, İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

Fetih Hareketi'nin Merkez Komite Üyesi Sabri Saydam da Filistin televizyonuna verdiği röportajda, "Her mahkumun özgürlüğü ve özgürlük yolunu seçme hakkı vardır." dedi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin sabah saatlerinde Gilboa Hapishanesi'nin 3 numaralı bölümüne baskın düzenlediği ve bazı tutukluları başka cezaevine naklettiği belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik bir tünel kazdıklarını bildirmişti.

İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olan Gilboa Hapishanesi, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek, 2004'te açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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