Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti
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Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti

Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları gündemiyle toplanan BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Filistin'in BM'deki büyükelçisi İsrail'i çocukları katletmek ve savaş suçlarıyla suçladı.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları gündemiyle toplanan BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Filistin'in BM'deki büyükelçisi İsrail'i çocukları katletmek ve savaş suçlarıyla suçladı. Filistin'in Büyükelçisinin sözleri üzerine İsrail'in BM'deki Büyükelçisi Gilad Ardan salonu terk etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, (BMGK) Filistin gündemiyle toplandı. İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmaları görüşüldüğü toplantıda, Filistin'in BM'deki Büyükelçisi, kürsüde İsrail'i çocukları katletmek ve savaş suçlarıyla suçladı. Filistin'in BM'deki Büyükelçisi, "Tüm dünyanın gözü önünde İsrail, masum sivilleri katlediyor. Buna dur zamanı gelmiştir. Artık ses çıkarma zamanı" diye konuştu. Filistin'in BM'deki Büyükelçisinin sözleri üzerine İsrail'in BM'deki Büyükelçisi Gilad Ardan salonu terk etti.

4'ÜNCÜ TOPLANTI

Şimdiye kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1'i açık, 3'ü kapalı 4 toplantı yapıldı. Ancak toplantıdan hiçbir sonuç çıkmadı. ABD, Yahudi yerleşimlerinin durdurulması ve İsrail'in saldırılarından endişe duyulduğunu belirten metinleri engelledi. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.


- Abd
Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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