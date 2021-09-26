Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin Batı Şeria'daki liderlerinden Cerrar serbest bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin Batı Şeria'daki liderlerinden Cerrar serbest bırakıldı

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin Batı Şeria'daki liderlerinden Cerrar serbest bırakıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin (FHKC) liderlerinden eski milletvekili 58 yaşındaki Halide Cerrar, yaklaşık 2 yıl süren mahkumiyetinin ardından özgürlüğüne kavuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin (FHKC) liderlerinden eski milletvekili 58 yaşındaki Halide Cerrar, yaklaşık 2 yıl süren mahkumiyetinin ardından özgürlüğüne kavuştu.

Cerrar'ın yakınlarından Ömer Nezzal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Filistinli lideri öğleden sonra serbest bıraktığını belirtti.

Nezzal, İsrail'in kuzeyindeki Damon cezaevinde tutuklu bulunan Cerrar'ın, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Salim askeri kontrol noktasında serbest bırakıldığını ifade etti.

İsrail makamları, Cerrar'ın yaklaşık 3 ay önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 31 yaşındaki kızı Süha Cerrar'ın cenaze törenine katılmasına izin vermemişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki FHKC'nin önde gelen liderlerinden eski milletvekili Cerrar, 28 Şubat 2019'da yaklaşık 20 aylık mahkumiyetten sonra İsrail makamlarınca serbest bırakılmıştı.

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki evine 31 Ekim 2019'da düzenlenen baskınla tekrar gözaltına alınan Cerrar, 1 Mart'ta 2 yıl hapse ve 4 bin şekel (yaklaşık 1200 dolar) cezaya çarptırılmıştı.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
Batı Şeria'daki baskınlarda çıkan çatışmalarda ölen Filistinlilerin sayısı 5'e çıktı

Batı Şeria'daki baskınlarda çıkan çatışmalarda ölen Filistinlilerin sayısı 5'e çıktı

 Son dakika! Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika! Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

 İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Amelia Hamlin Kerem Kamışlı
Spor Balotelli Alper Ulusoy Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin Batı Şeria'daki liderlerinden Cerrar serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 18:01:43. #1.17#