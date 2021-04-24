Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı sosyal medyada gündem oldu. Bahsi geçen ses kaydında Mahmud Abbas'ın ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfürler savurduğu duyuluyor.