Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün ile koordinasyonun devam ettiğini belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün ile koordinasyonun devam ettiğini belirtti

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün ile koordinasyonun devam ettiğini belirtti
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin ile Ürdün arasında ortak meselelere hizmet edecek şekilde koordinasyonun devam ettiğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin ile Ürdün arasında ortak meselelere hizmet edecek şekilde koordinasyonun devam ettiğini söyledi.

Ürdün Televizyonunun haberine göre, Abbas resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Amman'da, Kral 2. Abdullah ile bir araya geldi.

El-Hüseyniye Sarayında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, iki ülke arasındaki ortak meseleler ve siyasi gelişmeler ele alındı.

Abbas görüşmede, Ürdün ile Filistin arasında başta Filistin meselesi olmak üzere ortak konulara hizmet edecek şekilde koordinasyonun devam ettiğini vurguladı.

Abbas ile Kral 2. Abdullah son olarak 30 Haziran'da bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli
Magazin Işın Karaca Demet Akalın Şeyma Subaşı Armağan Çağlayan
Spor Aytaç Kara Hakan Reçber Rıza Kayaalp Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün ile koordinasyonun devam ettiğini belirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 17:02:23. #1.14#

title