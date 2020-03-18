- Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması
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Beytüllahim, Filistin, Güncel

- Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması

- Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması Filistin'in Beytüllahim kentinde karantinada bulunan korona virüs hastası kadına, sağlık çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

18.03.2020 23:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:57
- Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması

- Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması

BEYTÜLLAHİM - Filistin'in Beytüllahim kentinde karantinada bulunan korona virüs hastası kadına, sağlık çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Filistin'de korona virüs vaka sayısının 44'e yükselmesiyle sağlık çalışanları, virüs bulaşan hastalara moral veriyor. Beytüllahim kentindeki karantina altında bulunan korona virüs taşıyan kadına sağlık çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Sağlık çalışanları şarkı söyleyerek doğum gününü kutladıkları virüs tedavisi gören kadına moral vermeye çalıştı.

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- Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması

Kaynak: İHA

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- Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması

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