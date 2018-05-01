Filistin Belediyelerine Şebeke Yönetimi ve Atık Su Konusunda Eğitim

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman, Filistinli belediyelere yönelik eğitim programıyla Türkiye'deki ve Filistin'deki belediyeleri bir araya getirip sorunları çözmeyi hedeflediklerini belirtti.

UCLG-MEWA, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve Pendik Belediyesi iş birliği ile Filistin'de bulunan belediyelere yönelik 1-6 Mayıs arasında "Şehir Şebeke Yönetimi" ve "Atıksu İşletme Yönetimi" başlıkları altında düzenlenen eğitim programlarının ilki İBB Florya Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Eğitim programında konuşan Genel Sekreter Mehmet Duman, Filistinli yerel yönetimlere yönelik programın başlangıcını yaptıklarını anımsatarak, 2017 yılının Eylül ayında düzenledikleri toplantı sonrası böyle bir ihtiyacın olduğunu ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

Filistinli belediyelerle Türkiye'deki belediyeleri Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir araya getirdiklerini anlatan Duman, "Bu belediyelere yönelik bir anket çalışma gerçekleştirdik. Çalışmada onların hangi yerel yönetim hizmetlerine odaklandığını ve ihtiyaçlarının tespitini yaptık. Onlar da bize ağırlık olarak su temininde ve atıl su yönetiminde sıkıntıları olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

Duman, bu çerçevede su ve atık su yönetimiyle ilgili hafta sonuna kadar sürecek bir program hazırladıklarını söyleyerek, "Kendilerine program içerisinde, Türkiye'de su temini konusunda atık su tahliyesi, konusunda tecrübeli olan İSKİ Genel Müdürlüğümüzden rica ettik, onlar da uzmanlarını görevlendirdiler. Uzmanlar araştırmalarına devam edecek." dedi.

Filistin yerel yönetimler birliği ve oradaki 23 belediyeden katılımcılarla toplantı yapılacağına işaret eden Duman, "Her belediye su ve atık suyla ilgili bilgilenecek. Birçok kent Türkiye'den kardeş şehir projesi düzenliyor ama bunlar kağıt üzerinde kalıyor, biz bunu somutlaştırmak istiyoruz, protokollerini hayata geçirmek istiyoruz. Türkiye'deki belediyeler ve Filistin'deki belediyeleri bir araya getirip sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Aralarında Filistin Devleti Su İşleri Temsilcisi'nin de olduğu 23 farklı belediyeden katılımcıların yer aldığı eğitimlerle, katılımcılar üzerinde somut yansımalar meydana getirmek ve geliştirilecek fikirlerin, gelecekte kardeş şehir ilişkilerinin proje bazlı kurulmasına katkı sağlaması için temel oluşturmak hedefleniyor.

Eğitim sonrasında da her katılımcıya, katılım sertifikası verilecek.