Filistin Başbakanı Hamdallah Yerleşimcilerin İhlallerinden İsrail'i Sorumlu Tuttu

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Yahudi yerleşimcilerin ihlalleri ve Filistinlilere yönelik tehditlerinden İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamdallah, Yahudi yerleşimcilerin dün Batı Şeria'daki Nablus'un Akraba belediyesinde bulunan Şeyh Seade Camisi'ne girmekte başarısız olunca caminin girişini ateşe vermelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Filistin halkının kutsalları ve ibadet mekanlarına yönelik saldırılardan İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Hamdallah, İsrail'in Akraba, Kudüs ve Ürdün Vadisi'ndeki ihlallerinin durdurulması ve Filistin halkını korunması için uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail'in devam eden ihlallerinin bölgeyi bir din savaşına sürüklediği uyarısında bulundu.

İsrail merkezli Haaretz gazetesine göre, Yahudi yerleşimciler 2009'dan bu yana bölgede Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara 50'den fazla saldırıda bulundu.

Nablus çevresindeki 39 yerleşim biriminde 40 bin civarı yerleşimci yaşıyor ve bölge sakinlerine ve mallarına yönelik saldırılar düzenliyorlar.