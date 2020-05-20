Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
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Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Batı Şeria'da hakimiyet alanını genişletmeye çalışması üzerine Filistinlilerin ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini açıkladı.

Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
20.05.2020 00:39 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:46

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında yayılma niyetinde olduğunu belirterek, Filistinlilerin ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu.

İSRAİL'İ BİRÇOK KEZ İKİLİ ANLAŞMALAR KONUSUNDA UYARDI

İsrail'i Batı Şeria'da hakimiyet alanını genişlemeye çalışması durumunda ikili anlaşmaları feshedecekleri konusunda birçok kez uyaran Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu.

"TEL AVİV YÖNETİMİ FİLİSTİN TOPRAKLARINDA YAYILMA NİYETİNDE"

Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında yayılma niyetinde olduğunu söyleyen Mahmud Abbas, Filistinlilerin bu yönde bir karar aldığını belirtti.

Dünya Manşet

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