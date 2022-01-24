Filipinler İstanbul Başkonsolosu Leon, KTSO'yu ziyaret etti - Haberler
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Filipinler İstanbul Başkonsolosu Leon, KTSO'yu ziyaret etti

Filipinler İstanbul Başkonsolosu Leon, KTSO'yu ziyaret etti
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

KIRKLARELİ (AA) - Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, makamında ağırladığı konuğunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Leon'a Ilık kentin sanayisi, tarım ve orman ürünleri hakkında bilgi verdi.

Asya ülkeleri ile yeni işbirlikleri kurmak istediklerini belirten Ilık, amaçlarının Kırklareli ekonomisini canlandırmak olduğunu belirtti.

Leon da Kırklareli ile güçlü ticari ve ekonomik işbirliğini arttırmak istediklerini ifade etti.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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