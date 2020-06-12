Filipinler'de terörizmle mücadele yasa tasarısı protesto edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Filipinler'de terörizmle mücadele yasa tasarısı protesto edildi

Filipinler'de parlamentonun alt kanadı tarafından bu ayın başında onaylanan yeni terörizmle mücadele yasa tasarısı yüzlerce aktivist tarafından gösterilerle protesto edildi.

Filipinler'de terörizmle mücadele yasa tasarısı protesto edildi
12.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:09

Filipinler'de parlamentonun alt kanadı tarafından bu ayın başında onaylanan yeni terörizmle mücadele yasa tasarısı yüzlerce aktivist tarafından gösterilerle protesto edildi.

Başkent Manila'da, polisin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamuya açık yerlerde toplanma yasağını ihlal edenlerin gözaltına alınabileceği uyarısına rağmen göstericiler, tasarıyı yasalaşması halinde muhalifleri hedef alabileceği gerekçesiyle protesto etti.

Muhalifler, bir suçlama olmaksızın 3 günden fazla gözaltının anayasaya aykırı olduğunu ve hükümeti eleştirenlere karşı kötüye kullanılabileceğini savundu.

Diğer bir gösteride de koruyucu maske takan yaklaşık 300 işçi, 50 araçlık konvoyla İnsan Hakları Komisyonuna doğru ilerledi.

İşçi lideri Josua Mata, "Hükümet, salgından ekonomiye kadar her şeyi yanlış ele aldı." değerlendirmesinde bulunarak, hükümetin halkın protestosunu engellemek için salgın nedeniyle getirilen sağlık kısıtlamalarını bahane ettiğini söyledi.

Protestolarda herhangi bir şiddet olayı ya da gözaltı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Muhalefet ve insan hakları örgütleri tarafından eleştirilen yeni terörizmle mücadele yasa tasarısına göre, bilerek ve isteyerek terörist bir örgüte ya da yapılanmaya katılan kişilere 12 yıl hapis cezası verilebilecek. Şüpheliler, suçlama isnat edilmeden 24 güne kadar gözaltına tutulabilecek.

Tasarının, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin imzasıyla yasalaşması halinde Filipinler'de İnsan Güvenliği Yasası 2007 yürürlükten kalkacak.

Terörle mücadele yasa tasarısı parlamentonun alt kanadında kabul edilmişti

Filipinler'in resmi PNA ajansı, 4 Haziran'da, Temsilciler Meclisinin Terörizmle Mücadele Yasası 2020'yi kabul ettiğini duyurmuştu.

Tasarının, "terörist bir eylemin planlanması, hazırlığı, kolaylaştırılması ve eğitiminin verilmesi, terörizm hazırlığıyla bağlantılı nesnelere sahip olunması ya da doküman biriktirilmesi gibi faaliyetlerde bulunanlara şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasını öngördüğü" belirtilmişti.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, hükümetin, yasayı, muhalif grupları hedef almak için kullanacağı yönündeki endişeleri kabul etmemişti.

Roque, hala Marawi'deki terörist örgütlerin tehditleriyle karşı karşıya olduklarını belirterek, Sulu'da yine Ebu Seyyaf örgütünün bir saldırısına tanıklık ettiklerini, bunun sonsuz bir döngü olduğunu belirtmişti.

İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Jacqueline de Guia ise tasarı çerçevesindeki uzun tutukluluk süresinin "zalim, insanlık dışı, küçültücü muamele ya da işkenceyle" sonuçlanabileceği yönündeki kaygılarını dile getirmişti.

Filipinler ordusu 23 Mayıs 2017'de ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu Ebu Seyyaf terör örgütü elebaşlarından İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, askerlerle çatışmaya giren DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Çıkan çatışmaların ardından Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. İki ay süren çatışmaların ardından Temmuz 2017'de olağanüstü halin süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Ömer ve Abdullah Maute kardeşler tarafından 2012'de kurulan Maute örgütü, adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı, test sonucundan önce ev ev gezip kitap dağıtınca 30 kişiye daha hastalığı bulaştırdı Haber
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı, test sonucundan önce ev ev gezip kitap dağıtınca 30 kişiye daha...
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı
Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Hapiste olan kadının annesi kızının mağdur olduğunu söyleyip saçlarını gösterdi
Hapiste olan kadının annesi kızının mağdur olduğunu söyleyip saçlarını gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Mehmet Ali Erbil Engin Altan Düzyatan
Spor Can Bartu Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Servet Yardımcı
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Filipinler'de terörizmle mücadele yasa tasarısı protesto edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 13:12:39. #1.14#
title