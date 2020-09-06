Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'de meydana gelen depremde 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. ABD'nin Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin büyüklüğünü 6.3 olarak duyurdu.

Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
06.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 06.09.2020 20:40

Uzak Doğu ülkesi Filipinler'de meydana gelen 6.3 büyüklüğünde depremde 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin büyüklüğünü 6.3 olarak duyurdu. Deprem başkent Manila'nın 60 km kuzeybatısında meydana geldi.

Yerel medya, Manila'da meydana gelen depremde en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Deprem, büyük paniğe neden oldu.

BİRÇOK BÖLGEDE HİSSEDİLDİ

Depremin başkent Manila başta olmak üzere,San Felipe, Quezon şehri, Batangas, Magalang ve Pampanga gibi bir çok bölgede hissedildiği belirtildi. Depreme alışveriş merkezinde yakalananlar dışarı çıkmak için kapılara akın etti. Bazı gökdelenlerin çatısındaki havuzdaki suların binadan aşağı döküldüğü anlar ve deprem sonrası bazı mağazalarda meydana gelen hasarlar amatör kameralarca kaydedildi.

BİNADA MAHSUR KALAN 20 KİŞİ KURTARILDI

Yerel medya, deprem sırasında bir binanın 4'üncü katında mahsur kalan 20 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Kurtarılanların çevredeki hastanelere götürüldüğü belirtilirken farklı birçok bölgede mahsur kalanların olduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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