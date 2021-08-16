İspanya, Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etmek için iki uçak gönderdi

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından bu ülkede bulunan vatandaşlarını, diplomatlarını ve büyükelçiliğine bağlı görev yapan Afgan çalışanlarını tahliye etmek için Dubai'ye iki uçak gönderdi.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından bu ülkede bulunan vatandaşlarını, diplomatlarını ve büyükelçiliğine bağlı görev yapan Afgan çalışanlarını tahliye etmek için Dubai'ye iki uçak gönderdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, A400M tipi iki askeri nakliye uçağının bu sabah İspanya'nın Zaragoza kentindeki askeri havaalanından Dubai'ye hareket ettiği bildirildi.

Afganistan'dan tahliyelerin ilk aşamasının yapılacağı ve bu kapsamda İspanya'nın Kabil Büyükelçiliği çalışanlarının tamamının aileleriyle birlikte İspanya'ya getirileceği belirtildi.

Diğer yandan, İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska da İspanyol radyosu Cadena Ser'e verdiği demeçte, Afganistan'daki tüm İspanyol diplomatların ve büyükelçilik çalışanlarının aileleriyle birlikte Kabil havaalanına götürüldüğünü ve burada uçağı beklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya ile iş birliği yapan Afganları ve ailelerini de tahliye edeceklerini belirterek, "Avrupalı ve yerel personelin düzenli şekilde tahliyesi için Avrupa Birliği'ni (AB) ve dış işleri kurumlarını destekleyeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından halk arasında panik yaşandığı ve ülkedeki yabancı misyon çalışanlarının büyük bölümünün en kısa sürede tahliye edileceği bilgileri gelmişti.

Kabil havaalanına akın eden ülkeden ayrılmak isteyen sivillerden dolayı izdihamların yaşandığı, tahliyeler için alanda bulunan ABD askerlerinin havaya ateş açtığı ve 5 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın