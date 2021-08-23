Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda?

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yenilmezlik serisini sürdürmeye devam ediyor. İlk iki maçın ardından İsveç'e karşı 3-0 skor ile yine oyunu alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Finlandiya karşısında yer alacak. İşte, Avrupa Şampiyonası Türkiye voleybol maçı takvimi... Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda?

Filenin Sultanları maçı ne zaman? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye Finlandiya maçı ile voleybolda heyecan dolu mücadeleler devam ediyor. Bugün oynanması beklenen Filenin Sultanları karşılaşması hakkında Türkiye Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İsveç karşısında aldıkları galibiyetin ardından 3'te 3 yapmayı başardı. Sıradaki mücadele ise Finlandiya ile olacak. Türkiye - Finlandiya maçı, 23 Ağustos Pazartesi günü saat 20:30'de olacak.

TÜRKİYE FİNLANDİYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Türkiye-Finlandiya 23 Ağustos: 20.30

Hollanda-Türkiye 24 Ağustos: 17.30

MİLLİ TAKIMIMIZIN KADROSU

Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.