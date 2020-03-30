Fildişi Sahili'nde Kovid-19'dan ilk can kaybı
Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Sağlık ve Hijyen Bakanı Eugene Aka Aouele yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik başkenti Abidjan'da bir kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.
Bakan Aouele, Kovid-19 tanısının kişinin ölümünün ardından yapılan inceleme neticesinde konulduğunu ifade etti.
Ülkede, 2 günde 64 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 165'e yükseldi. Vakalardan 4'ü iyileşti.
Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında bugünden itibaren ülkenin en yüksek nüfuslu kenti Abidjan karantinaya alınacak.
Fildişi Sahili'nde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile salı gününden itibaren 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
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Kaynak: AA