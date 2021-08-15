Fildişi Sahili'nde 1994'ten bu yana ilk Ebola vakası görüldü
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Fildişi Sahili'nde 1994'ten bu yana ilk Ebola vakası görüldü

Fildişi Sahili'nde 1994'ten bu yana ilk Ebola vakası görüldü
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Fildişi Sahili'nde 1994'ten bu yana ilk kez Ebola vakası kaydedildi.

Fildişi Sahili'nde 1994'ten bu yana ilk kez Ebola vakası kaydedildi.

Fildişi Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 yaşında Gineli bir gençte Ebola tespit edildiği ve bu kişinin hemen karantinaya alındığı bildirildi.

Söz konusu kişinin ülkeye Gine'nin Labe kentinden kara yoluyla geldiği ve Abidjan'da tedavi altına alındığı bildirildi.

Sınırlarda görev yapan güvenlik güçleri, hassas gruplar ve hasta ile temas eden sağlık ekiplerine acilen Ebola aşısı yapılacağı bilgisi de paylaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Gine için hazırlanan 5 bin doz Ebola aşısının Fildişi Sahili'ne gönderileceğini duyurdu.

1994'ten bu yana ilk vaka

DSÖ verilerine göre, ülkede 1994'ten bu yana kayda geçmiş Ebola vakası görülmedi.

Fildişi Sahili, 2013-2016 döneminde ciddi Ebola salgınları yaşayan Liberya ve Gine ile sınır komşusu olsa da o dönemde ülkede Ebola vakasına rastlanmamıştı.

Gine'de ocak ayında ebola vakası tespit edilmiş ve DSÖ akabinde artan vakalar nedeniyle ülkede 2'nci Ebola salgını ilan etmişti. Gine'deki salgın haziranda sona ermişti.

Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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