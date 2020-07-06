Fildişi nasıl yazılır? TDK'ya göre Fildişi mi, Fil dişi mi? Fildişi ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Fildişi". Peki, Fil dişi nasıl yazılır? TDK'ya göre Fildişi mi, Fil dişi mi yazılır?

Fildişi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, Fildişi TDK'ya göre nasıl yazılır? Fil dişi nasıl yazılır? Fil dişi mi, Fil dişi mi? TDK'ya göre Fildişi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE FİLDİŞİ NASIL YAZILIR? Fil dişi: Yanlış Fildişi: Doğru FİLDİŞİ İLE ÖRNEK CÜMLELER Fildişi: (fi'ldişi) 1. isim Fil dişinin kırık beyaz rengi. 2. sıfat Bu renkte olan.