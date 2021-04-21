Fikret Şahin kimdir? Fikret Şahin kaç yaşında, nereli? Fikret Şahin hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Fikret Şahin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Fikret Şahin kaç yaşında, nereli? Fikret Şahin hayatı ve biyografisi! Fikret Şahin kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Fikret Şahin hakkında araştırmalar yapılıyor. Fikret Şahin kimdir? Fikret Şahin kaç yaşında, nereli? Fikret Şahin hayatı ve biyografisi!

FİKRET ŞAHİN KİMDİR?

Tıp Doktoru, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı; 1990 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ihtisasını tamamladı.

1998 yılından itibaren Balıkesir Devlet Hastanesinde KBB Uzmanı olarak görev yaptı. 2000 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz astalıkları Ana Bilim Dalından Yrd.Doç.Dr.akademik unvanını aldı. Üniversite yıllarında Cerrahi Bilimler Asistan Hekimler temsilciliği ve Uzman Hekimlik dönemimde aralıksız 17 yıl Kulak Burun Boğaz Klinik yöneticiliği yaptı.

2014-2016 döneminde Balıkesir Tabip Odası Başkanlığına seçildi. Balıkesir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu ve Balıkesir Kent Konseyi üyeliği yaptı. Ulusal ve uluslararası pek çok bilimsel çalışma ve toplantılara katıldı.2014 2018 yıllarında Balıkesir Atatürkçü Düşünde Derneği Disiplin Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

İyi derecede İngilizce bilen ŞAHİN, evli ve 2 çocuk babasıdır.